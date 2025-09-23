عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 23-9-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 23-9-2025.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

تصعيد الضغوط الأميركية ومطالبات بخطوات لوقف وصول الأموال إلى المقاومة بأيّ ثمن: سؤال الدبلوماسية والاستخبارات: ماذا بقي لدى حزب الله؟

برّاك يهدّد لبنان ويكذّب الدولة: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئًا

“الأخبار” تنشر تفاصيل التدقيق الجنائي في “الاعتماد المصرفي” [1]: كيف خدع خليفة مصرف لبنان والمساهمين والزبائن؟

عمليات مشبوهة بـ 142.2 مليون دولار: ما دورُ محمد حمدون ورالف صياد ومرعي أبو مرعي.. ونايلة زيدان؟

“إسرائيل” ترفض مُسبقًا نتائج لقاء ترامب بالقادة العرب: جيش الاحتلال يتوقّع معركة مُرهِقة

الاثنين “الأسود”: يومٌ بألف يوم

المقاومة رافعة وطنية في مواجهة إعادة هندسة المنطقة

صحيفة البناء

برّاك يُشرّع بقاء الاحتلال للقضاء على حزب الله.. ورعد: المقاومة تعافت

يوم لفلسطين في نيويورك: دول العالم تعزل الكيان وكلمة السر دولة فلسطين

جلسة “حل الدولتين”: محاكمة جرائم الاحتلال في غزّة ودعوات لوقف الحرب

صحيفة اللواء

إقرار موازنة انتقالية بلا ضرائب وتحسين الجباية لتصحيح الرواتب

برّاك يفتح الطريق لتوسيع العدوان الإسرائيلي..

فرنسا تعترف بدولة فلسطين في مؤتمر “حل الدولتين”.. والعالم لوقف حرب نتنياهو

ترامب يرد على تسونامي الاعتراف بدعوة 5 دول للبحث بإطلاق الرهائن في غزّة

الشرع أول رئيس سوري يخاطب الأمم منذ 1967

صحيفة الديار

لبنان في “عين عاصفة” التصعيد الأميركي ــ “الإسرائيلي”!

نتنياهو يهدّد بالحرب وبراك يتوعد بقطع رؤوس “الأفاعي”

إقرار الموازنة دون تصحيح الرواتب.. وإنصاف العسكريين

فلسطين: القضية تتحول دولة

الضيف الغامض في بيروت: إنذار عسكري – اقتصادي خانق مقبل؟

صحيفة الجمهورية

لبنان يعتبر مواقف براك غير لائقة

الحكومة تقرر تحسينات للعسكريين

“الاعترافات” بدولة فلسطينية: خدعة ورصاصة رحمة

ما الدوافع الحقيقية لمبادرة حزب الله حيال الرياض؟

صحيفة النهار

برّاك “يدهم” لبنان مجددًا بانتقادات مقلقة

فصلٌ جديد في مسار دولة فلسطين

أسرار الصحف:

البناء

توقف مرجع سياسي بارز أمام كلام المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك عن التمسك ببقاء قوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية بموافقة أميركية على خلفية الشراكة الأميركية الإسرائيلية في الحرب حتى القضاء على حزب الله وقال في ظل هذا الكلام مَن يستطيع تصديق الكلام عن وسيط أميركي ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار وكيف يمكن قبول الدعوة للاستجابة الحكومية لورقة توماس برّاك وهي باتت واضحة الأهداف كمحاولة لإشراك الدولة اللبنانية في حرب أميركية إسرائيلية تستهدف المقاومة والدولة اللبنانية وجيشها بنظر باراك، كما قال مجرد أداة يتمّ تسليحها للحرب على حزب الله وممنوع عليها أن تخوض حرباً تحمي لبنان من “إسرائيل” ثم كيف يمكن لوم المقاومة على تمسكها بسلاحها ورفضها للقرار الحكومي بتبني أهداف توماس برّاك التي شرحها بوضوح؟

النهار

علم أن عدداً من النواب الحاليين والأحزاب كلفوا شركات إحصائية للقيام باستطلاعات حول مدى حضورهم وشعبيتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل، علماً أن أحزاب تتكلف لقاء القيام بهذه الخطوة للمرة الأولى.

عاد ملف أموال الفحوص المخبرية والمقدرة بخمسين مليون دولار والتي تطالب بها الجامعة اللبنانية إلى دائرة التداول بعد الجدل الأخير حولها، علماً أن التحقيق في تلك الأموال والتصرف بها فتح أيضاً من جديد ويتم استدعاء المعنيين في وزارة الصحة وإدارة المطار ورئاسة الجامعة.

الجمهورية

قال وزير “مستقلّ” إنّ هواتف زملائه لا تتوقف عن الطنين خلال جلسات مجلس الوزراء عندما يكون هناك بند حساس على جدول الأعمال.

خاطب مسؤول كبير، موفداً أجنبياً بارزاً همّ بالمغادرة: “don’t move”، وطلب منه الاستماع إليه مدة خمس دقائق.

رفض مرجع مسؤول استعمال تعبير “الفجوة المالية”، واستعاض عنه بعبارة “إعادة الانتظام المالي”، ضمن إطار خطة لإعادة أموال المودعين إلى أصحابها.

اللواء

رجَّحت مصادر دبلوماسية أن تكون تصريحات براك الأخيرة بمثابة ردّ على إخفاقاته في تحقيق خرق ما في لبنان، يعزز مهمته التفاوضية في الشرق الأوسط..

تحدثت مصادر قريبة من الحركات النقابية أن التفاهمات مع العسكريين المتقاعدين فتحت الباب على مصراعيه لإنجاز صيغة وسطية لسلسلة رتب ورواتب جديدة مع إصلاحات إدارية العام المقبل.

