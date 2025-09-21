وزيرة التربية استنكرت مجزرة بنت جبيل: للوقوف دقيقة صمت في بداية اليوم الدراسي الإثنين

استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان ريما كرامي “المجزرة البشعة التي ارتكبتها آلة القتل الصهيونية بحق أطفال أبرياء وعائلتهم في مدينة بنت جبيل الجنوبية”.

وقالت كرامي في بيان لها، الأحد، إن “هذه الجريمة إن دلّت على شيء، فإنما تجسّد إصرار العدو الصهيوني على ضرب كل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط”.

ودعت كرامي “المدارس والمعاهد والثانويات في القطاعين الرسمي والخاص إلى الوقوف دقيقة صمت في بداية اليوم الدراسي، نهار الإثنين الواقع فيه 22/9، إجلالًا لأرواح الشهداء، ورفضًا لسياسة قتل الأطفال”.

وأكدت كرامي أن “ردّنا على هذا الاعتداء سيكون بمزيد من الصمود في أرضنا ومدارسنا ومعاهدنا، وبالتكاتف من أجل حماية حق الأطفال في حياة كريمة وتعليم لائق يقضي على الجهل الذي تحاول هذه الاعتداءات دفعنا إليه”.

يُذكر أن العدو الإسرائيلي ارتكب، يوم الأحد، مجزرة في مدينة بنت جبيل، جنوب لبنان، ارتقى فيها خمسة شهداء، من بينهم أطفال، في انتهاكٍ جديد وفاضح للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.

المصدر: موقع المنار