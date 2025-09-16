الثلاثاء   
    دولي

    ملك إسبانيا يندد بـ”معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء” في غزة

      ندّد ملك إسبانيا فيليبي السادس، الثلاثاء، خلال زيارة إلى مصر، بما وصفه بـ”المعاناة التي تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء” في غزة، محذّراً من “أزمة إنسانية لا تحتمل” يعيشها القطاع.

      وقال فيليبي السادس، في خطاب بثه التلفزيون الإسباني العام، إن “الحلقة الأخيرة من هذا النزاع، الذي اندلع عقب الهجوم الإرهابي الوحشي على الكيان الإسرائيلي قبل نحو عامين وما تبعه من رد خلّف عدداً كبيراً من الضحايا، تحوّلت إلى أزمة إنسانية لا تحتمل ومعاناة تفوق الوصف ودمار شامل لقطاع غزة”.

      وأشار العاهل الإسباني، الذي نادراً ما يدلي بمواقف في قضايا دولية، إلى أن “هذه الزيارة تأتي في وقت مضطرب ومأساوي تمر به المنطقة”.

      وتعدّ الحكومة الإسبانية، التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024 إلى جانب إيرلندا والنرويج، من أبرز الأصوات الناقدة داخل الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتنياهو، وسط توتر حاد في العلاقات الثنائية.

      وكانت السلطات الإسبانية قد ألغت الأحد المرحلة النهائية من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها نحو 100 ألف شخص في شوارع مدريد.

      وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن “إعجابه العميق” بالمحتجين، مقترحاً استبعاد الكيان الإسرائيلي من المسابقات الرياضية “طالما استمرت الهمجية” في غزة.

      يُذكر أن الكيان الإسرائيلي لم يعد يمثَّل بسفير في مدريد منذ عام 2024، فيما استدعت الحكومة الإسبانية سفيرها لدى الكيان الأسبوع الماضي بعد إعلانها عن تدابير جديدة تهدف إلى “إنهاء الإبادة في غزة”.

      المصدر: مواقع

