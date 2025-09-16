إسبانيا تشهد أشد فصول الصيف حرارة على الإطلاق في 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، الثلاثاء، أن صيف عام 2025 كان الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد، بعدما بلغ معدل درجات الحرارة 24,2 درجة مئوية، متجاوزاً الذروة السابقة المسجلة في صيف 2022.

وقال المتحدث باسم الهيئة، روبين ديل كامبو، خلال مؤتمر صحافي، إن “صيف العام 2025 كان الأشد حرارة منذ بدء تسجيل الإحصاءات المناخية عام 1961″، موضحاً أن معدل الحرارة لهذا الصيف تجاوز متوسط عام 2022 بمقدار 0,1 درجة مئوية.

وأكد ديل كامبو أن إسبانيا، التي تُعد من الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ، “تتجه نحو فصول صيف أكثر حرارة بكثير”، مشيراً إلى أن البلاد شهدت منذ بدء التسجيل عشرة فصول صيف غير مسبوقة في معدلاتها الحرارية، تسعة منها في القرن الحادي والعشرين.

وأوضح أن صيف 2025 بدأ بشهر حزيران/يونيو “قاسٍ”، إذ سجّل ارتفاعاً بمقدار 3,6 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي، وهو أكبر معدل ارتفاع على الإطلاق منذ عام 1916. ورغم بعض الانفراج في تموز/يوليو، عاد آب/أغسطس ليسجّل معدلاً مماثلاً لصيف 2024.

وأضاف المتحدث أن إسبانيا شهدت في آب/أغسطس موجة حر استمرت 16 يوماً، اعتُبرت من بين الأشد منذ بدء التسجيل المناخي.

وقد ساهمت الحرارة المرتفعة في تأجيج واحدة من أسوأ موجات حرائق الغابات التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص واحتراق أكثر من 350 ألف هكتار.

ويحذّر العلماء منذ سنوات من تداعيات تغيّر المناخ، ولا سيما في ما يتعلق بتزايد موجات الحرّ والجفاف والظواهر الجوية المتطرفة التي تشتد حدّتها وتزداد وتيرتها بمرور الوقت.

المصدر: أ.ف.ب.