السلطات السويدية تفتتح ملجأ حربياً حديثاً تحت الأرض في ستوكهولم استعداداً لأي طارئ

كشفت السلطات السويدية النقاب عن ملجأ حربي حديث ومتطور تحت مجمع لوقوف السيارات في العاصمة ستوكهولم، في خطوة تهدف إلى تعزيز استعداد البلاد لمواجهة أي طوارئ أو تهديدات محتملة.

وتم تجهيز الملجأ، الذي يقع تحت مرآب “إيجيلدام” (Igeldamm)، ليكون بمثابة واحة أمان كاملة في أوقات الأزمات.

ويضم المرافق الأساسية للحياة، بما في ذلك نظام كهربائي مستقل يعمل على مولد خاص، مما يضمن استمرار الطاقة حتى في حال انقطاعها عن العالم الخارجي.

ولضمان الراحة والصحة العامة، زُوّد الملجأ بمراحيض سماد صديقة للبيئة، إلى جانب مخزون استراتيجي من ورق التواليت والإمدادات الأخرى. كما يحتوي على مخزون من الإطارات وأدوات الصيانة.

وأحد أبرز ملامح هذا الملجأ هو نظام متطور للتصفية ومعالجة الهواء، مصمم لتنقية الهواء من أي ملوثات أو غازات ضارة، مدعوماً بأجهزة لإزالة الرطوبة للحفاظ على بيئة داخلية آمنة ومستقرة.

وتُظهر اللقطات أيضاً غرفاً مؤمنة بإحكام، مصممة لتحمل الظروف الصعبة وتوفير الحماية القصوى للمتواجنين فيها.

ويعكس هذا المشروع التحول في السياسة الأمنية السويدية نحو تعزيز القدرة على الصمود والاستعداد لجميع السيناريوهات، في ظل المشهد الجيوسياسي المتقلب الحالي.

المصدر: يونيوز