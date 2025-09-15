ماكرون يقود اجتماعًا عاجلًا عبر الفيديو حول تطورات الشرق الأوسط

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قصر الإليزيه في باريس اجتماعًا عاجلًا عبر تقنية الفيديو مع عدد من القادة، في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

ووفق البيان، يهدف الاجتماع إلى التحضير لمؤتمر حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر، والذي ستتشارك فرنسا والسعودية في رئاسته.

ويأتي التحرك الفرنسي في سياق مساعٍ دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، وإعادة إحياء المسار السياسي نحو تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

المصدر: يونيوز