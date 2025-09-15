وزير خارجية الحكومة الليبية المكلفة: نأمل في دعم روسيا لحل الأزمة الليبية

صرّح وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، بأن السلطات في شرق ليبيا تأمل في مساهمة روسيا في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وقال الحويج في تصريحاته: “نأمل أن تساهم روسيا بثقلها السياسي والأخلاقي معنا في حل الأزمة الليبية، من خلال حل يتوصل إليه الليبيون أنفسهم”.

من جانبه، أكد السفير الروسي في ليبيا، حيدر آغانين، أن العلاقات الليبية–الروسية لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً ميادين إنسانية عدة، من بينها التعليم والثقافة والطب والعلوم.

وأشار آغانين إلى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين على مدار سبعة عقود، معرباً عن تقديره الكبير لكلمات وزير الخارجية الليبي، التي وصفها بالقوية والمؤثرة، مؤكداً أنها تعكس انسجام الرؤى بين موسكو وطرابلس في ما يتعلق بالصداقة والدعم المتبادل.

كما لفت السفير الروسي إلى دور بلاده في دعم ليبيا خلال الفترات الصعبة، مؤكداً أن الحوار بين الجانبين لم ينقطع حتى في الفترات التي اضطرت فيها البعثة الدبلوماسية الروسية لمغادرة طرابلس مؤقتاً.

وأضاف أن استئناف عمل السفارة الروسية بين يونيو وأغسطس 2023 مثّل علامة بارزة على التزام موسكو الثابت تجاه ليبيا وشعبها.

