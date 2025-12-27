وصول جثامين ضحايا الطائرة الليبية المنكوبة إلى طرابلس وإقامة مراسم تأبين رسمية

وصلت إلى مطار طرابلس الدولي، اليوم السبت، جثامين ضحايا الطائرة الليبية المنكوبة، حيث أُقيم حفل تأبين رسمي وشعبي واسع، بحضور قيادات سياسية وعسكرية وحشد من المواطنين.

وكان سقوط الطائرة، التي كانت تقلّ وفدًا عسكريًا ليبيًا قرب العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء الماضي، قد أسفر عن مصرع رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.

وشارك في مراسم التأبين كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين، وحضور شعبي لافت.

وأعلنت وزارة الدفاع الليبية أنها ستقيم مراسم عسكرية رسمية لضحايا الطائرة المنكوبة عقب حفل التأبين في المطار.

وفي كلمة له خلال المراسم، أكد الدبيبة أن التحقيق في حادث تحطم طائرة الوفد العسكري الليبي يجري بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، وبالتعاون الكامل مع السلطات التركية، مشددًا على حرص الحكومة على كشف ملابسات الحادث.

كما توجّه بالشكر إلى جميع المسؤولين المشاركين في المراسم، وللدول التي وقفت إلى جانب ليبيا في هذا اليوم الحزين، ولا سيما تركيا والدول الأخرى المشاركة.

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: “نودّع نخبة من أبناء ليبيا البارزين، عرفناهم رجالًا منضبطين أوفياء لقسمهم، عملوا في صمت، وتحمّلوا المسؤولية، وحافظوا على ولائهم لله ولوطنهم وشعبهم، ولم يطلبوا في المقابل إلا شرف الانتماء إلى ليبيا وخدمتها”.

وأعلن المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ترقية كل من رئيس الأركان الراحل محمد الحداد ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أعلن، الثلاثاء الماضي، وصول فرق الدرك إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي ومرافقيه الأربعة، موضحًا أن الحطام عُثر عليه على بعد كيلومترين من قرية “كسيك كاواك”، بعد سقوط الطائرة عقب إقلاعها من مطار “أسن بوغا” في أنقرة باتجاه طرابلس.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء التحليل الفني للصندوقين الأسودين اللذين جرى انتشالهما، في إطار التحقيق المشترك مع السلطات الليبية.

وتحطمت الطائرة الخاصة بعد إقلاعها بنحو ربع ساعة، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها، فيما أفاد مسؤولون ليبيون بأن سبب التحطم يعود إلى عطل فني في الطائرة.

وكان الوفد الليبي الرفيع المستوى في طريقه إلى طرابلس عقب إجراء محادثات عسكرية في أنقرة، هدفت إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: الجزيرة نت