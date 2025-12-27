السبت   
    تركيا تنهي إجراءات الطب الشرعي لجثامين رئيس الأركان الليبي محمد الحداد والوفد المرافق له

      أنهت السلطات التركية، اليوم السبت، إجراءات الطب الشرعي المتعلقة برئيس الأركان الليبي الراحل محمد الحداد والوفد المرافق له، إثر حادث تحطم طائرتهم بالعاصمة أنقرة.

      وتم نقل الجثامين إلى ساحة المراسم في قاعدة مرتد الجوية بمنطقة قازان، حيث أُقيمت مراسم رسمية قبل إرسالها إلى ليبيا.

      وكان وزير الداخلية التركي أعلن الثلاثاء الماضي عن وصول فرق الدرك إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية “كسيك كاواك” التابعة لقضاء هايمانا، بعد سقوطها عقب إقلاعها من مطار “أسن بوغا” متجهة إلى طرابلس.

      المصدر: وكالة الأناضول

