الإثنين   
   15 09 2025   
   22 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:29
    إعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في مدينة ايلات جنوبي البلاد بعد رصد تسلل طائرة مسيّرة

      إعلام العدو: مروحية “أباتشي” تلاحق طائرة مسيّرة قرب إيلات وتتجه نحو مطار رامون

