مدير ميناء أم الرشراش يُقر بتأثير العمليات اليمنية خلال الإسناد

أقرّ مدير عام ميناء أم الرشراش، المسمى صهيونيا “إيلات”، غدعون غولبر، بأن الأضرار التي لحقت بالميناء جراء العمليات العسكرية اليمنية، لا تزال ملموسة وواضحة، وذلك على الرغم من إعلان اليمنيين وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على عمق الأزمة التي يواجهها أحد أهم الموانئ الصهيونية على البحر الأحمر.

وأوضح غولبر، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، لوسائل اعلام عبرية، أن تداعيات التوترات الأمنية قد أدت إلى شبه توقف في حركة الاستيراد، مشيرًا إلى أن العديد من السفن اختارت تجاوز الأراضي المحتلة بشكل كامل، وهو ما ترك أثرًا سلبيًا كبيرًا على نشاط الميناء.

وأكد المدير العام لميناء أم الرشراش على الحاجة الملحة لتحقيق ما وصفه بـ “صورة نصر” من خلال إعادة تشغيل الميناء بالكامل.

وأشار إلى أن هذا يتطلب عودة حركة الملاحة التي كانت قائمة قبل معركة طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر 2023، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى صورة نصر بإعادة تشغيل الميناء، قبل الحرب، كانت السفن الصينية تصل إلى هنا، واليوم يجب أن تعود.”

واختتم غولبر تصريحاته بالإعراب عن تشاؤمه بشأن إيجاد مخرج وشيك للأزمة الاقتصادية التي يشهدا الكيان الصهيوني، منتقدًا ما اعتبره غيابًا للحلول الفعلية رغم كثرة التصريحات الرسمية، لافتاً إلى أن الأزمة التي يواجهها الميناء ما زالت قائمة ولا يبدو أن هناك أي خطة عملية تلوح في الأفق لإنهاء هذا التوقف.

المصدر: مواقع