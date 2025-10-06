الإثنين   
    تقارير مصورة

    الحصار اليمني يشلّ إسرائيل: توقف ميناء إيلات وإرباك في الملاحة الجوية

    عامان من الاسناد اليمني لقطاع غزة كُرست فيهما معدلات استثنائية
    تقرير : جعفر عباس

    المصدر: موقع المنار

