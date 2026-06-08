الخارجية الايرانية بشأن الضربات الإيرانية ضد الكيان الصهيوني: أي مغامرة من العدو ضدها او ضد لبنان ستُقابل برد ساحق وشامل

اعلنت وزارة الخارجية الايرانية في بيان انه “وفي أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار المُبرم في 19 نيسان / ايريل، والأعمال العدوانية المتكررة للكيان الصهيوني ضد لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك التواطؤ مع الجيش الإرهابي الأمريكي في الهجمات على السفن والأهداف الإيرانية في المناطق الجنوبية من البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، فضلاً عن التواطؤ مع النظام الأمريكي في القرصنة البحرية ضد الشعب الإيراني، شنت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضربات على عدة أهداف عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء الأحد 17 حزيران / يونيو 1405، في إطار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.”

واضاف البيان “تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزم الشعب الإيراني الراسخ على الدفاع بحزم عن أمنه ومصالحه الوطنية في أي وقت تراه مناسباً، وتُذكّر بأن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 19 نيسان / ابريل 1405، وأن حكومة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني وعواقبها، فضلاً عن أي تصعيد للتوتر في المنطقة.”

واوضحت الخارجية الايرانية في بيانها ان “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحذر من أن أي مغامرة شريرة من جانب الكيان الصهيوني ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستُقابل برد ساحق وشامل من القوات المسلحة الإيرانية الباسلة”.

المصدر: موقع المنار