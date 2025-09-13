شهداء وجرحى في غزة اثر قصف الاحتلال الأحياء السكنية والمواطنين

أفاد مستشفى العودة في غزة أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية جثماني شهيدين إضافة إلى 9 إصابات، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية في منطقة “نتساريم” جنوب وادي غزة وسط القطاع.

وشهدت مدينة غزة ومحيطها سلسلة من الغارات والاعتداءات، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل سكنية في محيط حي اليرموك وسط المدينة، كما شنت غارات جوية شمال غربي المدينة، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في محيط “نتساريم” وسط القطاع، وأيضاً شرق بركة الشيخ رضوان شمالي غزة.

كما استهدفت مروحية هجومية إسرائيلية من طراز “أباتشي” أحد أحياء مدينة غزة بصاروخ، بينما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه المناطق الغربية للمدينة. في السياق نفسه، فجّر جيش الاحتلال روبوتاً مفخخاً ثالثاً شرقي حي الشيخ رضوان شمالي غزة.

وأعلنت فرق الدفاع المدني أنها وبعد تلقي مناشدات بوجود أحياء تحت أنقاض منزل استهدفته طائرات الاحتلال لعائلة الحصري قرب محطة أبو حليمة في مخيم الشاطئ غرب غزة، تمكنت من انتشال جميع من كانوا بالمنزل وقد ارتقوا شهداء، لتمسح بذلك عائلة جديدة من السجل المدني جراء جرائم الإبادة الجماعية.

كما استشهد العميد جاسر المشوخي، المدير السابق لشرطة محافظة رفح، جراء قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر: مواقع