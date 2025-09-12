الحكومة في الكيان الإسرائيلي تتشكك في نجاح مخطط طرد سكان قطاع غزة

أبدت الحكومة في الكيان الإسرائيلي تحفظها حيال احتمالات نجاح مخططها لطرد سكان قطاع غزة، الذي تصفه بـ”خطة هجرة طوعية”، وفق ما أفادت به القناة 12 التابعة للكيان الإسرائيلي.

وأشارت القناة إلى أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز المؤيدين لمخطط الترانسفير، أصبح متحفظًا عليه في الفترة الأخيرة.

وخلال مداولات حول المخطط عقدها رئيس الحكومة في الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، قدم مسؤولون أمنيون خطة لتنفيذ خروج غزيين من القطاع اعتبارًا من الشهر المقبل، عبر وسائل النقل الجوي والبري، وفق القناة نفسها.

وأوضحت القناة أن مخطط الترانسفير سيكون أحد المواضيع الرئيسية التي ستبحث خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، للكيان الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

وأكدت القناة أن الكيان الإسرائيلي لم يتوصل بعد إلى أي اتفاق مع دول لاستقبال المهجرين من قطاع غزة. ونقلت عن سموتريتش قوله خلال المداولات: “لا جدوى من استثمار أموال أكثر مما ينبغي إذا كان الغزيون سيعودون بعد سنة، وإذا لن يؤدي هذا إلى تغيير كبير في القطاع، فلا حاجة له”.

من جانبه، شدد نتنياهو على أنه “لن نستثمر مبالغ كبيرة، لكننا سنتقدم مع الدول المعنية في استقبالهم”.

في المقابل، اعتبر وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن تنفيذ المخطط هو “الأمر الأكثر أهمية الآن، وينبغي تنفيذه بأسرع وقت ممكن وتحريكه فورًا”.

وزعمت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، غيلا غمليئيل، ضرورة “إقناع مصر بمرور الغزيين عبر أراضيها على الأقل، باعتبار مصر موقعة على معاهدة دولية للاجئين”. ورد نتنياهو على ذلك قائلاً: “لماذا إذاً أنت لا تستوعبينهم؟”، في إشارة إلى استحالة إقناع مصر بذلك.

المصدر: عرب 48