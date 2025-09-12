روسيا تشيد بالنهج المستقل للهند وتعزز الثقة في شراكة استراتيجية طويلة الأمد

أشادت وزارة الخارجية الروسية بالنهج المستقل للهند وتصميمها على تعزيز التعاون مع موسكو رغم الضغوط والتهديدات الغربية، مؤكدة أن هذا النهج يعكس موثوقية نيودلهي كشريك استراتيجي طويل الأمد.

وردا على سؤال حول تأثير قرار الهند تعزيز التعاون التجاري مع روسيا على ديناميكية العلاقات الثنائية وتوقعاتها الاستراتيجية، قالت الوزارة إن نهج نيودلهي لا يتوافق فقط مع روح وتقاليد الصداقة الروسية الهندية التي استمرت لعقود، بل يعكس أيضا سعي الهند للحفاظ على “الاستقلال الاستراتيجي في الشؤون الدولية”.

وأضافت الوزارة أن هذا الموقف يعبر عن قيمة السيادة وأولوية المصالح الوطنية لدى البلدين، مما يضمن استمرار موثوقية الشراكة الثنائية الاستراتيجية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية، مؤكدة أن هذه الشراكة تعد “خاصية مميزة” منذ أكثر من 15 عامًا.

وسلطت الوزارة الضوء على نطاق التعاون الواسع بين روسيا والهند، والذي يشمل إنتاج سلع للاستخدام المدني والعسكري، وإطلاق مركبات فضائية مأهولة، وبناء محطات للطاقة النووية، وتطوير مصادر الهيدروكربون في الأراضي الروسية. وأكدت على سعي البلدين لبناء تعاون قائم على قاعدة علمية وتقنية ومكونات محلية محصنة ضد تأثير الدول غير الصديقة، مما يضمن استمرارية الديناميكية الإيجابية للعلاقات رغم القيود الأحادية غير القانونية التي تفرضها الدول الغربية.

كما شددت الوزارة على أهمية ربط الأنظمة الوطنية للدفع، وزيادة حصة المدفوعات بالعملات الوطنية، وبناء طرق نقل ولوجستية بديلة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مخصصة للمدى الطويل لضمان استدامة التعاون.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تقديرها لموقف الهند الثابت على الساحة الدولية ورفضها الانخراط في الإجراءات المناهضة لروسيا، كما أشادت بموقف نيودلهي المتوازن والبنّاء في المنصات الدولية المتعددة الأطراف. وأكدت أن أي محاولات لفرض إرادة خارجية على الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة وتحتل المركز الثالث في التجارة العالمية، محكوم عليها بالفشل منذ البداية.

وأضافت الوزارة أن الهند تعد فاعلاً رئيسيًا في مجموعتي “بريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”، وهاتين المنصتين الدوليتين الرائدتين في دعم رؤية نظام عالمي متعدد الأقطاب خالٍ من الهيمنة الأحادية، وأن موسكو ونيودلهي تنسقان مواقفهما في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، لبناء أسس نظام دولي جديد قائم على العدالة يلبي تطلعات شعبيهما ودول العالم كافة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين ستواصل تطورها التدريجي والواثق، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المربح للجانبين في إطار بناء نظام دولي عادل.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت في نهاية أغسطس الماضي رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات من الهند، لترتفع بذلك النسبة الإجمالية إلى 50%، في إطار الضغط على نيودلهي للحد من وارداتها من النفط الروسي. وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على الأسواق الدولية لتلبية أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية.

المصدر: موقع روسيا اليوم