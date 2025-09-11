الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة لبحث العداون الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر مصدر دبلوماسي أن التوقعات تشير إلى مشاركة عربية وإسلامية واسعة في القمة التي ستعقد يوم الاثنين بالدوحة، مشدداً على أنه سيتم صياغة رد موحد تجاه العدوان الإسرائيلي على قطر.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” (CNN) الأميركية- أن قمة عربية إسلامية ستُعقد في الدوحة خلال الأيام المقبلة، حيث سيقرر المشاركون في هذه القمة مسار الرد، لافتا إلى أن قطر لن تطلب من الشركاء الإقليميين في المنطقة الرد بطريقة معينة.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن بلاده لا تقبل التهديدات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن هناك رداً سيكون من المنطقة ويجري بحثه مع الشركاء الإقليميين.

وأشار إلى أن نتنياهو يهدد الدول الأخرى في المنطقة وهي لم تشكل له أي تهديد، مشددا على أنه يتم تحضير رد من المنطقة يجري بحثه مع الشركاء، معربا عن أمله في أن يكون هذا الرد “حقيقيا وقادرا على وقف بلطجة “إسرائيل””.

وأضاف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “سمعنا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة قوية بشأن القصف الإسرائيلي ونُقدّر هذا الموقف، لكن يجب أن يتبع ذلك اتخاذ إجراءات عملية”.

وأوضح أن نتنياهو “يحاول تقديم محاضرات قانونية بينما هو نفسه ينتهك القوانين الدولية ويجوّع قطاع غزة”، مؤكداً أن نتنياهو يجب أن يُقدم للعدالة، وهو مطلوب أصلاً للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي ما يخص جولات التفاوض، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن نتنياهو “كان يضيع الوقت في ملف الوساطة ولم يكن جاداً”، قائلاً “بقصفه وفد حركة حماس قتل نتنياهو كل أمل للرهائن الإسرائيليين في غزة”.

وقد لقي العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة -يوم الثلاثاء الماضي- إدانات عربية وعالمية واسعة، باعتباره يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

المصدر: الجزيرة نت