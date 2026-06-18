قطر ترحب بتوقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن “رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث في اتصال من وزير الخارجية المصري الاتفاق بين واشنطن وطهران”، مضيفاً أن “رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار”.

وأضاف أن “قطر ترحب بتوقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم ووقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة”، مشيراً إلى أن “قطر تقدر جهود باكستان والأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد”.

وقال إن “مذكرة التفاهم تمثل أساسا صلبا للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن”.

المصدر: موقع الجزيرة