أوكرانيا تعلن ضرب سفينة حربية روسية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الخميس نجاح قواتها الخاصة في ضرب سفينة حربية روسية في البحر الأسود، وبثت وحدة الاستخبارات التابعة للجيش مقطعا مصورا قالت إنه لعملية الاستهداف.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم إن قواتها الخاصة ضربت وعطلت سفينة روسية عالية القيمة تابعة لأسطول البحر الأسود بالقرب من نوفوروسيسك في هجوم بطائرة مسيرة.

وأوضحت أن الهجوم الذي نفذ أمس الأربعاء أصاب سفينة دعم متعددة الأغراض، وهي واحدة من 4 سفن فقط في الأسطول الروسي. ودخلت السفينة الخدمة عام 2015، وتُقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار، ووفقا لموقع كييف بوست الإخباري.

وأضافت وكالة الاستخبارات الأوكرانية أنه تم استهداف جسر السفينة بطائرة مسيرة، مما أدى إلى تدمير أنظمة الملاحة والاتصالات فيها وتعطيل معدات المراقبة الإلكترونية، قائلة إن الهجوم أجبر السفينة على الخروج من الخدمة، مشيرة إلى أنها ستحتاج إلى إصلاحات باهظة الثمن.

وكانت السفينة الروسية تنفذ، في وقت الهجوم، عمليات استطلاع إلكتروني ودوريات في خليج نوفوروسيسك، حيث أعادت موسكو نشر جزء كبير من أسطولها في البحر الأسود بعد الضربات الأوكرانية المتكررة في شبه جزيرة القرم.

هجمات بعشرات المسيرات

على صعيد متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية أسقطت 122 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود الليلة الماضية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط 21 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و17 فوق شبه جزيرة القرم، و15 فوق البحر الأسود، و12 فوق منطقة فورونيج، و11 فوق منطقة بيلغورود، و11 أخرى فوق منطقة كورسك، و11 فوق منطقة كالوغا، و3 فوق منطقة ريازان، واثنتين فوق منطقة نيجني نوفغورود، واثنتين أخريين فوق منطقة تفير، وواحدة فوق منطقة تولا.

من جهته، قال حاكم مقاطعة بيلغورود في روسيا إنّ 3 مدنيين أصيبوا في هجوم بمسيرات أوكرانية على المقاطعة.

وأوضح أن 41 طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة تمّ إسقاط 28 منها. كما أشار إلى أن الهجوم الأوكراني بالمسيرات أسفر عن أضرار مادية أصابت مباني سكنية ومركزا تجاريا ومراكز إدارية.

المصدر: وكالات