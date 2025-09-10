حزب الله دان العدوان الإسرائيلي على اليمن: يعكس إفلاس الإرهابي نتنياهو

دانت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيان لها الأربعاء، العدوانَ الإسرائيلي على اليمن العزيز، والذي استهدف صحيفتَي “26 سبتمبر” و”اليمن”، وأوقع عددًا من الشهداء والجرحى من الصحفيين، سائلين الله أن يتغمّد ‏الشهداء برحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.‏

وقال البيان إن “هذا العدوان الوحشي والغادر على وسائل الإعلام والصحفيين ليس جديدًا على كيان العدو، الذي دأب ‏على محاولة إخفاء جرائمه، وهو يعكس إفلاس الإرهابي نتنياهو، الذي بات يبحث عن أي انتصار وهمي ‏لينقذ نفسه من مستنقع الفشل والهزيمة، بعد أن أخفق في القضاء على المقاومة أو إيقاف عملياتها في ‏غزة والضفة الغربية، وبعد أن يئس من ردع اليمن المقاوم أو إضعاف عزيمته على مواصلة إسناد غزة ‏وفضح جرائم الاحتلال”.

وأعربت العلاقات الإعلامية في حزب الله عن “التضامن الكامل مع الإعلام اليمني المقاوم”، ودعت “جميع المؤسسات الإعلامية، والنقابات ‏المهنية، والهيئات الحقوقية العربية والدولية، إلى إدانة هذا العدوان، ورفع الدعاوى بحقّ مرتكبيه أمام ‏المحاكم الدولية المختصة، لردع الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه لوقف اعتداءاته المتكررة على ‏الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله