    لبنان

    بيرم: المجد لسلاح المقاومة في هذه الغابة العالمية

      كتب الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم عبر منصة “اكس”: “عدوان غادر على حماس و قطر !  بعد الإدانة الشديدة . قلتولي: سيادة وضمانات ؟ صداقة مع أمريكا و وأموال وقاعدة لها تحمينا ؟ ذرائع للعدوان ؟ قانون دولي ؟ تطبيع ووساطة مع العدو ؟ حياد و تنازلات ؟ جامعة عربية ؟ لعنة الله على أميركا وإسرائيل والمجد لسلاح المقاومة في هذه الغابة العالمية!”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

