ردود فعل عربية ودولية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطر ومقرات حركة حماس

دان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الهجوم الإسرائيلي “الإجرامي” الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن محمد بن سلمان قوله إن المملكة “تدين الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، الذي يعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية”. وأضاف أن الرياض “تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سيادتها”.

وفي دبي، دان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ”الغادر”، مؤكداً أن “أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلباً وقالباً مع دولة قطر الشقيقة”. كما كتب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، في تغريدة على منصة إكس: “تضامناً الكامل مع قطر الغالية”.

بدوره، دان رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة الذي استهدف مقرات سكنية لأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس المكلفين إدارة المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الرئيس عون: “إن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، ويظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة، كما يؤكد مرة أخرى على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري والشعوب العربية كافة”. وأكد أن “لبنان يقف إلى جانب قطر أميراً وحكومة وشعباً في إدانة هذا العدوان الإجرامي”، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تتجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

الأمم المتحدة تدين الانتهاك الإسرائيلي

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بـ”الانتهاك الصارخ” لسيادة قطر بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة.

وقال للصحافيين: “تصلنا الأنباء عن الهجمات الإسرائيلية في قطر، الدولة التي لعبت دوراً إيجابياً للغاية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. أدين هذا الانتهاك الصارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها”.

السفارة الأميركية في قطر تدعو رعاياها إلى الاحتماء في أماكنهم

دعت السفارة الأميركية في قطر رعاياها إلى “الاحتماء في أماكنهم”، بعد الغارات الإسرائيلية على مسؤولين في حركة حماس. وكتبت السفارة على منصة إكس: “اطّلعنا على تقارير تتحدث عن وقوع ضربات صاروخية في الدوحة. فرضت السفارة الأميركية أمراً بالتزام المكان في منشآتها، وننصح المواطنين الأميركيين بالاحتماء في أماكنهم”.

المصدر: موقع المنار