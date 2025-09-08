الثلاثاء   
    زيارة مفاجئة لوزير الحرب الأميركي إلى بورتوريكو

      أجرى وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، الاثنين، زيارة مفاجئة إلى بورتوريكو، في وقت أعلنت فيه واشنطن عن تعزيز وجودها العسكري في إطار عمليات مكافحة تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي.

      وأعلنت حاكمة بورتوريكو، جينيفر غونزاليس-كولون، الزيارة عبر منصة “إكس”، فيما أكد مصدر في وزارة الحرب الأميركية الزيارة من دون تقديم تفاصيل إضافية. ورافق هيغسيث في الزيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال دان كاين.

      وقالت غونزاليس-كولون إن الزيارة تعكس “اعتراف الإدارة الأميركية بالأهمية الاستراتيجية لبورتوريكو في ضمان الأمن القومي ومكافحة كارتلات المخدرات في المنطقة”، متهمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة هذه الكارتلات.

      ويتهم البيت الأبيض مادورو، الذي فاز بولاية جديدة في صيف 2024 في اقتراع تطعن المعارضة بشرعيته، بالضلوع في تهريب المخدرات، وقد خُصصت مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تُسهم في توقيفه. من جهته، ينفي مادورو أي علاقة له بتهريب المخدرات، علمًا بأن اثنين من أبناء أشقاء زوجته أُدينوا سابقًا في نيويورك بتهمة تهريب الكوكايين.

      وعززت الولايات المتحدة مؤخرًا وجودها العسكري في منطقة الكاريبي من خلال نشر سفن حربية ومقاتلات في بورتوريكو، في إطار ما تصفه بـ”حملة لمكافحة تهريب المخدرات”. واعتبر مادورو هذه الخطوات تصرفات “عدائية”.

      وكان الأسبوع الماضي قد شهد تنفيذ واشنطن ضربة عسكرية في الكاريبي استهدفت قاربا محمّلا بالمخدرات، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وُصِفوا بـ”إرهابيين يتاجرون بالمخدرات”، بحسب الرئيس ترامب. وتُعد هذه العملية تحولًا في نهج واشنطن التي كانت تعتمد سابقًا على الشرطة في عملياتها لمكافحة المخدرات في المنطقة.

      وأكد مسؤولون أميركيون أن الضربات ضد كارتلات المخدرات ستستمر.

      المصدر: أ.ف.ب.

