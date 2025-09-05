حفيد مانديلا يعلن انضمامه إلى أسطول المساعدات المتجه إلى غزة

أعلن ماندلا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نلسون مانديلا، الجمعة، نيته الانضمام إلى أسطول المساعدات الإنسانية المتوجّه إلى غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليها، وذلك عبر التحاقه بسفينة تنطلق من تونس.

وقال مانديلا مانديلا، في تصريح صحفي من تونس: “نحن، كوفد من جنوب إفريقيا، اخترنا الالتحاق بأسطول الصمود العالمي من هنا لنؤكد من منظور إفريقي أن إفريقيا جزء من هذا النضال”، مضيفاً: “نحن الأفارقة ندرك جيداً معنى العيش تحت الاحتلال والقمع”.

ومن المقرر أن يبحر القسم المغاربي من “أسطول الصمود” الأحد، ليلتحق بالسفن والمراكب الأخرى المتجهة إلى غزة والتي انطلقت من إسبانيا وإيطاليا، بعد أن تأجل موعد انطلاقه الذي كان مقرراً الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق القائمين على المبادرة، سجّل نحو مئة شخص أسماءهم للانضمام إلى الأسطول من تونس، على أن يصل إلى غزة في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا التحرك بعد أن منع الاحتلال الإسرائيلي محاولتين سابقتين للناشطين ضمن المبادرة لإيصال المساعدات بحراً إلى قطاع غزة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين.

ويشارك في الأسطول ناشطون من عشرات الدول، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، والممثل الإيرلندي ليام كانينغهام، والإسباني إدوارد فرنانديز، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات عامة، بينها الرئيسة السابقة لبلدية برشلونة آدا كولاو.

المصدر: أ.ف.ب.