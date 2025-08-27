عربي وإقليمي

عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

اعتدى طيران العدو الإسرائيلي، الأربعاء، على محيط منطقة الكسوة بريف دمشق.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام سورية عن “ست غارات لطيران العدو الإسرائيلي على مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في جبل المانع بمنطقة الكسوة بريف دمشق”.

ولفتت المصادر إلى أن “الطيران الإسرائيلي جدد تنفيذ غارات على مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية في جبل المانع بمنطقة الكسوة”.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أدانت سوريا الاعتداء الذي نفذته طائرات مسيّرة تابعة لقوات العدو الإسرائيلي، مستهدفة وحدة من الجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، يوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن “الاعتداء الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمثّل خرقًا واضحًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ عدوانًا، يوم الثلاثاء، على نقطة عسكرية قرب مدينة الكسوة، بالقرب من طريق السويداء في ريف دمشق، مستهدفًا بشكل مباشر قوة تابعة لوزارة الدفاع السورية.

المصدر: موقع المنار