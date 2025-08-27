لبنان

وفد من حزب الله يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق حسان دياب الوضع الراهن في البلاد

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، حسان دياب، اليوم الأربعاء، وفدًا من حزب الله، في إطار لقاءات يجريها الحزب للتشاور وتبادل الرأي حول الوضع الراهن في البلاد.

وضم وفد حزب الله الوزير السابق محمد فنيش، ونائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، والنائب إيهاب حمادة عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني.

وقال الوزير السابق فنيش، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حزب الله يواصل سلسلة لقاءاته مع القيادات والشخصيات الفاعلة في المجتمع اللبناني.

وأكد فنيش تقدير الحزب لدور دياب خلال توليه رئاسة الحكومة، خاصة في مواجهة الأزمة المالية المعقدة، مع الإشارة إلى التحديات التي واجهها من ضغوط داخلية وخارجية، ووسائل الإعلام، وأصحاب المصالح.

وأوضح فنيش أن اللقاء تناول “قرار الحكومة الأخير المناقض للميثاق”، والذي “جاء تحت تأثير ضغوطات خارجية”، خصوصًا أمريكية، وأدى إلى أزمة قائمة في لبنان، مؤكدًا سعي حزب الله من خلال هذه اللقاءات لتوضيح موقفه والعمل على التأثير لإعادة النظر في القرار.

وقال الوزير اللبناني السابق، محمد فنيش، إن أي حديث عن دور أمريكي مساعد للبنان “هو هراء”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست وسيطًا محايدًا بل “أكثر صهيونية من الذين يمارسون الإجرام في فلسطين وغزة وجنوب لبنان”.

وأوضح فنيش أن واشنطن، رغم رعايتها لاتفاق وقف الأعمال العدائية، تنصلت من الالتزامات المترتبة عليه، بينما التزمت المقاومة، بموافقة الحكومة اللبنانية والجيش، بما جاء في الاتفاق.

وأضاف فنيش أن “الضغوطات الأمريكية ساهمت في إثارة خلافات داخلية وإدخال البلد في أزمة، وسعت لتحويل المشكلة إلى خلاف بين اللبنانيين، مع محاولة تبرئة إسرائيل من التزاماتها”.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى “تصحيح القرار الخاطئ وعدم الاستجابة للضغوطات الخارجية الأمريكية التي لا تخدم مصلحة لبنان”، مؤكّدًا أهمية موقف وطني جامع يحفظ وحدة اللبنانيين ويمنع الانقسام الناجم عن هذه التدخلات.

وأدان الوزير فنيش، “الإهانة الصادرة عن الوسيط الصهيوني والوفد الأمريكي بحق اللبنانيين ووسائل الإعلام”، واصفًا تصرفهم بأنه يعكس “وجهًا متغطرسًا ومتكبرًا”. وقال فنيش إن هذه الإهانة لم تكن موجّهة فقط للإعلاميين، بل لكل اللبنانيين، مشددًا على أن بعض من “أدّعوا السيادة” لم ينتقدوا هذا التصرف، بل حاولوا تبريره أو تأويله بشكل لا يعكس الحقيقة.

وأضاف فنيش أن حزب الله سيستمر في الدفاع عن مصالح لبنان ويقف إلى جانب كل من يعبر عن مصلحة الوطن وحق اللبنانيين.

وعقب لقائه ووفد أمريكي الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الثلاثاء، أهان المبعوث الأميركي توماس براك الصحفيين الذين تجمعوا في قصر بعبدا الرئاسي، خلال بداية تصريحه وهددهم بقطع المؤتمر الصحفي إن لم يتصرفوا بحضارية ورقيّ

وقال براك للصحفيين: في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضوياً وحيوانياً سوف نغادر.

المصدر: يونيوز