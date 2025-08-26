عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 26 آب/أغسطس 2025

العناوين
البناء:
- أورتاغوس تفجّر خطة الجيش قبل وضعها… وغراهام يلوّح بوقف التمويل والتسليح
- نتنياهو يسقط مهمّة برّاك قبل اجتماعه بالرؤساء: نزع السلاح أولًا وبعدها ننظر
- قاسم: سلاحنا روحنا وعلى الحكومة التراجع ولا خطوة بعدما قمنا به والسيادة أولًا
- 20 شهيدًا بينهم 5 صحافيين في غزة بغارتين “إسرائيليتين” على مجمع ناصر الطبي
- اجتماع منظمة التعاون الإسلامي: شجب وإدانات لا تدفع ولا تمنع الاخبار:
- مياه الوزاني: لبنان يهب العدوّ 300 مليون دولار سنويًا!
- قاسم: حكومة كهذه ليست أمينة على سيادة لبنان
- “إسرائيل” – سورية: مشروع إخضاع كامل
- نتنياهو للسلطة: هيا.. انزعوا السلاح!
اللواء:
- براك وأورتاغوس مع حضور أميركي غير مسبوق “لمساعدة لبنان”
- سلام يُطلق إستراتيجية إعادة الإعمار والتعافي.. وبرِّي يسحب الاحتجاج في الشارع دعمًا للموقف الرسمي
- الشرع ناقش مع براك والوفد المرافق الاستقرار في جنوب سورية
- توغل “إسرائيلي” في ريف دمشق.. وتحذير سوري من تهديد الأمن الإقليمي
- “التعاون الإسلامي” تدعو إلى تعليق عضوية “إسرائيل” بالأمم المتحدة
- نتنياهو لن يناقش صفقة الأسرى: الاحتلال يمعن بقتل الصحافيين في القطاع
الديار:
- باراك عائد بشرط نتنياهو: فليبدأ لبنان بنزع سلاح حزب الله
- قاسم: سلاحنا روحنا لن نتخلى عنه ونرفض الخطوة بخطوة
- اتّصالات مفتوحة لنزع فتيل جلسة 2 أيلول… ومعلومات متباينة حول تقرير الجيش
- الكورة تواجه أخطر مؤامرة بيئيّة… والبديل موجود
الجمهورية:
- الورقة الأميركية أمام لحظة حاسمة
- قاسم يرفض “الخطوة بخطوة”
- واشنطن تضغط لسلام إقليمي قبل نهاية 2025
- هل تعوض مخيمات الجنوب ما أفسده “بيك آب” برج البراجنة؟ النهار:
- استحضار 8 و14 آذار ردَعَ “الثنائي”
- “اليونيفيل” في لبنان: 800 عائلة تعتاش منها
- مطار القليعات رهينة تعديلات قانون الشراكة
- معاقبة أزواج يتجسسون على هواتف شركائهم
الشرق:
- بيان “إسرائيلي” لا يخلو من المكر.. وبري تدخّل لتأجيل تحرك الشارع
- مرقص لوفد نقابة المصوّرين: الوزارة تدعم مطالبكم
- جعجع: على الجميع أن يعتاد أنّ أي قرار تتخِّذه الحكومة سينفذ
الاسرار
البناء:
خفايا:
- قال مصدر لبناني أميركي إن زيارة السيناتور ليندسي غراهام لبيروت بالتزامن مع زيارة المبعوثين توماس برّاك ومورغان أورتاغوس قام “الإسرائيليون” بتنسيقها والهدف إيصال رسالة تهديد بوقف تمويل الجيش اللبناني وتسليحه ما لم يستجب لقرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة بالقوّة إذا رفضت تسليمه باعتبار غراهام رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس أبرز داعمي “إسرائيل” في أميركا، وهو صاحب رأي يقول “إن الحرب الأهليّة في لبنان ليست خطرًا على أمن “إسرائيل”، وبالتالي مصلحة أميركا بينما سلاح حزب الله هو الخطر ونحن نقوم بتسليح الجيش ونموّله لأجل القيام لصالح أميركا و”إسرائيل” بمهمة مواجهة حزب الله كعدو مشترك”.
كواليس:
- رأى وزير خارجيّة سابق أن كلام بنيامين نتنياهو عن لبنان يشبه كلامه عن غزّة وجوهره واحد وهو أن نزع السلاح من المقاومة يوقف الحرب، لكنّه لا ينهي الاحتلال وهو ما تسميه “إسرائيل” بالترتيبات الأمنية وهذا ينسجم مع الإستراتيجية المعتمدة مع سورية، حيث الامتناع عن امتلاك سلاح يزعج “إسرائيل” وعدم تجاوز الخطوط الحمر “الإسرائيلية” يمنع الحرب، لكنّه لا يُنهي الاحتلال والشروط الأمنية. ودعا الوزير المسؤولين العرب عمومًا وفي لبنان وسورية وفلسطين خصوصًا إلى عدم تجميل الصورة والنظر إليها من زوايا ضيّقة للتنصّل من المسؤولية باتّخاذ مواقف إن لم تستطع ردع “إسرائيل” فلا تمنح احتلالها واعتداءاتها غطاء شرعيًّا، معتبرًا أن “إسرائيل” انتهت من مرحلة السلام مقابل الأرض التي بدأت في كامب ديفيد وكذلك من مرحلة السلام الإبراهيمي، ودخلت مرحلة السلام مقابل الأمن في إطار بدء تنفيذ “إسرائيل” الكبرى، حيث تحصل على السلام مقابل منح الأمن بشروطها التي تتصل بترتيبات داخل الأرض العربيّة.
اللواء:
همس:
- أعدّ لبنان ردودًا قانونية على النقاط التي من المتوقع أن يثيرها الوفد السوري في ما خص السجناء، وملاحقة عناصر من النظام السابق لجأوا إلى لبنان..
غمز:
- يتفق أكثر من مصدر وزاري أن الانتخابات النيابية، ستجري في موعدها، بصرف النظر عمّا يمكن أن يطرأ على قانون الانتخابات المعمول به حاليًا..
لغز:
- أبلغ مصرف عالمي عملاء تجاوز عددهم الـ1000 الاستغناء عن وضع حساباتهم لديه، وتردَّدت معلومات عن دور لمؤسسة مالية لبنانية بارزة.
الجمهورية:
- أُعيد ترميم العلاقة بين جهة رسمية وجهة حزبية بعد إعادة رسم مسار تنفيذ قرار بارز وحساس، بما يُبرّد النفوس المشحونة.
- يُسجَّل تقاعس وظيفي وتجاهل معاملات المواطنين في إحدى دوائر شركة الكهرباء في منطقة قريبة من العاصمة بلا سيب ولا رقيب.
- يُنتظر وصول سفيرَين جديدَين تابعَين لدولتَين من أكثر الدول انخراطًا وتأثيرًا في الشأنَين اللبناني والإقليمي، بما يُعطي دينامية جديدة للمرحلة المقبلة.
النهار:
- بعد زيارة لاريجاني إلى لبنان، بدأ حزب الله يستنهض حالته محرجًا العديد من الحلفاء السابقين الذين يحاولون الوقوف على مسافة وسطية بين كلّ المتصارعين، وبدا أنّ بعض من غابوا أو صمتوا عادوا إلى الواجهات الإعلامية رغم فقدان كلّ مصداقية لهم.
- يُردّد نائب سابق في مجلسه أنّ العديد من مسؤولي النظام السوري السابق، وخلال هروبهم بعد سقوط النظام عبر مطار بيروت، مرّوا في البقاع اللبناني حيث أودعوا أموالًا ومقتنيات ثمينة لدى حلفاء لعدم تمكّنهم من إمرارها على متن الطائرات.
- لوحظ أنّ رئيس تيار مسيحي بارز بدأ يزور عددًا من المناطق ويلتقي وزراء ونواب سابقين نظرًا لحيثيتهم المحلية من أجل استنهاض التيار وخصوصًا قبل الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.
- توقّع الأمين العام الدكتور فادي خلف أن يكون قانون الفجوة المالية جاهزًا قبل نهاية العام الحالي، إذا ما استمر هذا النمط الجدّي من العمل.
- في الدعوة التي وجهها الثنائي الشيعي إلى وقفة احتجاج الأربعاء، لوحظ أنّ اسم حركة أمل تقدّم على اسم حزب الله، وكذلك في الإعلان عن التأجيل، لتأكيد عدم التباعد والخلاف في التوجّهات.
- بدأت المديرية العامة لأمن الدولة بملاحقة أصحاب المولدات الذين يرفضون الالتزام بقرار مجلس الوزراء الأخير لتنظيم هذا القطاع.
المصدر: صحف