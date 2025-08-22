فلسطين المحتلة

لجان المقاومة في فلسطين تبارك العملية الصاروخية اليمنية ضد عمق الكيان الصهيوني

باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية العسكرية النوعية والجريئة التي نفذتها القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، والتي استهدفت عمق الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي، نصرةً لغزة وشعبها الصامد في مواجهة المحرقة والإبادة الصهيونية على مرأى ومسمع العالم.

وأكدت اللجان أن القصف الصاروخي الدقيق الذي أصاب أحد المباني داخل الكيان وأدى إلى وقوع إصابات، وأجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ، يشكل تطورًا مهمًا في معادلة الردع، ويطيح بأوهام التفوق الأمني والعسكري الإسرائيلي.

ورأت اللجان أن استمرار الضربات اليمنية النوعية ضد الكيان واستهداف أوكاره الأمنية يعكس إرادة سياسية وعسكرية وشعبية يمنية راسخة، وتصميمًا على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضافت أن تنوع الضربات اليمنية عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ الفرط صوتية يكشف هشاشة المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وعجزها عن مواجهة التطور اللافت في قدرات القوات المسلحة اليمنية.

وختمت لجان المقاومة بيانها بتوجيه التحية إلى الشعب اليمني العظيم وقيادته الشجاعة وقواته المسلحة، داعيةً قوى الأمة الحيّة إلى الاقتداء بالفعل اليمني الصادق، ومواصلة استهداف المصالح الصهيونية والأميركية، نصرةً لغزة وانتقامًا لدماء الأبرياء التي تواصل “الآلة الصهيونية” سفكها.

المصدر: بيان