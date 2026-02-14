لجان المقاومة في فلسطين: مشاهد التنكيل بحق الأسرى تؤكد الوجه البربري القبيح للكيان

قالت لجان المقاومة في فلسطين إن مشاهد التنكيل والتعذيب والقمع الوحشي بإشراف المجرم الفاشي بن غفير تمثل جريمة حرب جديدة ومتكررة ومستمرة وومنهجة وتؤكد الوجه البربري القبيح للكيان الصهيوني وحكومته المتطرفة.

وأشارت إلى أن حالة الصمت الدولي على ما يتعرض له أسرانا من توحش وفاشية وإجرام لا سابق له في التاريخ يكشف سياسة إزدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي ومؤسساته المتخاذلة منذ بدء حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا بكل مكوناته .

ودعت لجان المقاومة كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل من أجل وقف الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق الأسرى الأبطال.

واهابت اللجان بجماهير شعبنا في الضفة والقدس وارضنا المحتلة عام ال 48 لتصعيد الحراك والإسناد دعماً لأسرانا ونصرة لقضايا شعبنا العادلة.

المصدر: لجان المقاومة في فلسطين