السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 19:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    لجان المقاومة في فلسطين: مشاهد التنكيل بحق الأسرى تؤكد الوجه البربري القبيح للكيان

      قالت لجان المقاومة في فلسطين إن مشاهد التنكيل والتعذيب والقمع الوحشي بإشراف المجرم الفاشي بن غفير تمثل جريمة حرب جديدة ومتكررة ومستمرة وومنهجة وتؤكد الوجه البربري القبيح للكيان الصهيوني وحكومته المتطرفة.

      وأشارت إلى أن حالة الصمت الدولي على ما يتعرض له أسرانا من توحش وفاشية وإجرام لا سابق له في التاريخ يكشف سياسة إزدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي ومؤسساته المتخاذلة منذ بدء حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا بكل مكوناته .

      ودعت لجان المقاومة كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل من أجل وقف الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق الأسرى الأبطال.

      واهابت اللجان بجماهير شعبنا في الضفة والقدس وارضنا المحتلة عام ال 48 لتصعيد الحراك والإسناد دعماً لأسرانا ونصرة لقضايا شعبنا العادلة.

      المصدر: لجان المقاومة في فلسطين

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة لتكريس واقع جديد

      تقرير مصور | تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة لتكريس واقع جديد

      يوم صحي مجاني في مخيم الجليل – بعلبك لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

      يوم صحي مجاني في مخيم الجليل – بعلبك لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

      تقرير مصور | ناريمان علوش… حكاية جرحٍ واحد بين جنوب لبنان وغزة

      تقرير مصور | ناريمان علوش… حكاية جرحٍ واحد بين جنوب لبنان وغزة