“لجان المقاومة” دانت العدوان الصهيوني على قناة المنار وإذاعة النور: لن يُسكت الأصوات الحرة التي تساند قضايا الأمة

دانت “لجان المقاومة في فلسطين” في بيان لها الثلاثاء “العدوان الصهيوني الهمجي الذي استهدف قناة المنار وإذاعة النور بما تمثلانه من صوت صادق وحر لكل المقهورين والمستضعفين والأحرار”.

وقالت اللجان “الجريمة الجديدة الغادرة بحق وسيلتين إعلاميتين مدنيتين تكشف ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وإفلاسه في مواجهة الأصوات الحرة القادرة على كشف زيف روايته الكاذبة والمضللة”.

وأشارت اللجان إلى أن “الجريمة الصهيونية بحق قناة المنار وإذاعة النور هي امتداد للفاشية والعدوان الصهيوني على الصحفيين الفلسطينيين والعرب خلال معركة طوفان الأقصى، ونؤكد أن هذا العدوان البربري لن يستطيع أبدًا طمس الحقيقة ولن يُسكت الأصوات الحرة التي تساند قضايا الأمة في مواجهة الاستكبار والطاغوت الصهيوأميركي”.

وقالت اللجان “نعلن تضامننا الكامل ووقوفنا بجانب الإخوة في قناة المنار وإذاعة النور في مواجهة الجريمة الصهيونية الغادرة التي استهدفت مقريهما، وندعو كافة المنظمات الصحفية لإدانة هذه الجريمة الصهيونية”.