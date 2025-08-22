عربي وإقليمي

ايران: أي خطأ من قبل العدو سيواجه بردّ حاسم

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور أن “أي خطأ في الحسابات من جانب العدو في مواجهته لإيران القوية، سيقابل برد حاسم وسريع ومكلف يجعله يندم على مغامرته”.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة “يوم الصناعة الدفاعية”، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وقال باكبور في رسالته إنّ “إيران حققت إنجازات عظيمة ومشرفة في صناعة الدفاع نتيجة الإيمان والثقة بالنفس والإبداع والجهد المتواصل لأبناء الشعب المؤمن الثوري”.

وأضاف أنّ تجربة “الدفاع المقدس” لمدة 12 يوماً في العدوان الأميركي – الصهيوني الأخير أثبتت من جديد أن استراتيجية تنمية القدرات الدفاعية الشاملة والاعتماد على الطاقات الداخلية تُحبط مخططات الأعداء، كما تردعهم عن مغامرات جديدة، بحسب تصريحاته.

قائد الجيش الإيراني: مستعدون دائماً!

من جانبه، أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أنّ أفراد الجيش مستعدون، كما في الماضي، لتوجيه ردٍّ أشدّ قسوة وأكثر صرامة على أي إعتداء جديد من العدو.

وأشار حاتمي إلى أنّ “التطورات الدفاعية الإيرانية في مجالي البرمجيات والأجهزة بلغت ذروتها خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات وحرب الاثني عشر يوماً المفروضة، ما أدى إلى اعتراف العالم باعتماد إيران على قوتها وقدراتها المحلية والداخلية”.

ولفت إلى أنّ الثقة بالعلماء المحليين والاعتماد على منتجات دفاعية متنوعة ومحلية في ذروة العقوبات الجائرة “أثبت أن إيران لن تنتظر إذناً من أي أجنبي في إنتاج واستخدام احتياجاتها الدفاعية للحفاظ على الأمن القومي واستقلال البلاد”.

المصدر: وكالات ايرانية