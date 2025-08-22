الصحف

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 22-8-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت ليوم الجمعة 22-8-2025.

عناوين الصحف:

الأخبار

عباس وسلام: نحاس حديد للبيع!

مملكة المستوطنين

الرئيسان يسترضيان الثنائي: لا نقصد إثارة الفتنة!

ثلاث مقاربات تُراوح بين “جريء” و”دعسة ناقصة”: قرار القاضي شعيتو لا يشمل كل التحويلات

مئات العائلات مُهدّدة بالتهجير القسري: الاحتلال يقطع الأعناق والأرزاق في العرقوب

البناء

نتنياهو يستخدم خطة غزة لتحسين الوضع التفاوضيّ ويرسل أمس وفدًا إلى الدوحة

برّاك يكرّر نموذج غزة الريفييرا: تحويل القرى الحدودية الجنوبية منطقة اقتصادية

الحكومة تُفرج عن أسير يحمل جنسيّة الكيان دون مقابل… وتخبّط بسلاح المخيمات

اللواء

خطة ترامب للجنوب: منطقة اقتصادية باسمه والطلب من “إسرائيل” الانسحاب من أحد المواقع وتخفيض العمليات العسكرية

هروب نتنياهو المفاجئ للأمام: للبدء بالمفاوضات فورًا لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب

اتفاق أمني ببن سورية و”إسرائيل” في 25 أيلول بحضور ترامب

الديار

صفا في بعبدا ورحال في عين التينة… طبخة بين “الاستاذ” و”العماد”؟

لقاءات برّاك ــ أورتاغوس “الإسرائيلية” “سلبية” والجواب الرسمي السبت

السلاح الفلسطيني الى الواجهة: ضغط أم تهدئة أم توريط للدولة؟

من قلب العروبة إلى طاولة التطبيع… أسئلة حول مستقبل الدور السوري

التجارة الإلكترونيّة في لبنان: وعود رقميّة وحقائق ميدانيّة وفرص واعدة بشرط!؟

الجمهورية

“الثنائي” يستعد لكباش سياسي في أيلول

التمديد لـ “اليونفيل”… هل يكون الأخير؟

النهار

جبران باسيل: مرتاح في المعارضة ولا لتأجيل الانتخابات

هدنة غزة: نتنياهو ينسف الأمل بالتوصل إليها

أسرار الصحف:

البناء

استغربت مرجعية أمنية سابقة الطريقة التي تمّت فيها عملية إطلاق سراح الأسير حامل الجنسية الإسرائيلية دون مقابل من قبل الحكومة، وقالت إنها سابقة لا مثيل لها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي فقد شهدت مصر تبادلاً للأسرى ومثلها سورية والأردن عندما كانت الحكومات معنيّة بالصراع وليس حركات المقاومة؛ أما المقاومات الفلسطينية واللبنانية فقد نجحت بتحرير آلاف الأسرى في صفقات تبادل غالباً كان يستعيد خلالها الاحتلال جثث قتلاه وقليلاً ما استعاد أسرى أحياء ويسجل لبنان عبر حكومته رغم وجود أسرى لبنانيين منهم مدنيّون أول سابقة عربية تعبر عن هذا المستوى من المهانة التي يشير إليها الاستخفاف بحريّة مواطنين لبنانيين مقابل تعظيم مكانة حريّة حاملي الجنسية الإسرائيلية وبقدر ما يبدو ذلك نقصاً في تحمّل المسؤولية وسوء تدبُّر في الشؤون الوطنيّة فهو يدلّ على حجم الخضوع لإملاءات أميركيّة كانت لها اليد الطولى في العملية.

نقل خبير اقتصاديّ في الأمم المتحدة يعمل على ملفات تتصل بسورية أن انفجار اجتماعياً يبدو قريباً في مدن دمشق وحلب وسائر المدن الكبرى بعدما بدأت نتائج المرحلة الجديدة تتبلور بأرقام الإنفاق المتوسط للعائلة السورية التي لا يزال متوسط دخلها الشهري بين 100 و300 دولار بينما أدى إلغاء الدعم الحكوميّ عن الكهرباء والخبز والمحروقات إلى جعل فاتورة هذه السلع والخدمات فقط بمتوسط شهري بين 300 و500 دولار. وقد بدأ الصراخ المرتفع يُسمع في أحياء الطبقات المتوسطة والفقيرة في المدن الكبرى بينما تختفي من الأسواق السلع الرخيصة التي كانت تنتجها الصناعات المحليّة التي فقدت امتيازات تصنيع الماركات الأجنبية الاستهلاكيّة والدوائيّة مع دخول السلع الأجنبية مباشرة الى الأسواق لكن بأسعار تعادل ضعف سعر المنتج المحليّ سابقاً. وقال الخبير خلال شهور سوف يشعر المواطن السوري بكلفة الاقتصاد الجديد عليه وعجزه عن التأقلم معه مقارنة بما كان معمولاً به في النظام السابق.

النهار

قلّة من المغتربين اللبنانيين الذين وفدوا الى بيروت هذا الصيف، تأثّرت بأجواء القلق من نشوب حرب جديدة، إذ تُشير أرقام مكاتب السفر إلى أنّ عدداً قليلاً حاول أو عمل على تبديل موعد سفره قبل الوقت المحدّد له.

تردّد أنّ نشاطات الطيران الشراعي في لبنان كانت توقّفت قبل نحو شهرين بقرار رسمي بعد حادث كاد يودي بحياة عدد من الهواة، لكنّ ضغوطاً سياسية أعادت تفعيل النشاط لما له من فوائد مالية لعدد من أصحاب الأندية والمنظمين.

على رغم الأجواء التي لا توحي بالثقة، تزدهر الحركة في أسواق بيروت وتعود محال كانت قد أقفلت في وقت سابق إضافة إلى أسماء جديدة، وبرزت حركة لافتة في المقاهي خصوصاً في عطلة نهاية الاسبوع.

اللواء

تبلَّغ مسؤولون أن مفاوضات التمديد لليونيفيل، تقدمت بليونة أميركية، تسمح بالتجديد سنة كاملة، وربما أخيرة.

سجل الموسم السياحي نجاحاً ملموساً لدى المصطافين والعاملين في القطاع، لا سيما في المناطق الجبلية والشواطئ المعروفة..

