عربي وإقليمي

الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط احتلال مدينة غزة

صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الأحد، على خطط احتلال مدينة غزة، وذلك خلال اجتماع خاص عُقد مع قادة المنطقة الجنوبية وكبار قادة هيئة الأركان العامة، فيما تشير التقديرات إلى أن عملية احتلال المدينة ستستمر أربعة أشهر.

ويأتي ذلك في وقت شارك فيه مئات الآلاف في مظاهرات واسعة نُظّمت في عشرات البلدات والمدن داخل كيان الاحتلال، الأحد، حيث شنّ وزراء ومسؤولون في الحكومة هجومًا على تلك الاحتجاجات المطالِبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، واصفين إياها بأنها “خطأ جسيم” يصبّ في مصلحة حركة حماس.

وشارك في الاجتماع الذي أُقرت خلاله الخطط كبار قادة إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين، برئاسة نيتسان ألون. ووفق هيئة البث الإسرائيلية العامة “كان 11″، فإن جيش الاحتلال يسعى إلى “تقليل الأذى الذي قد يلحق بالأسرى قدر الإمكان، والذين يُقدّر وجود بعضهم في مدينة غزة”.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي لم تُسمّه، أن “خطة تهجير سكان غزة من مدينة غزة ستُعرض على الأميركيين بناءً على طلبهم”. وأشارت إلى أن مسؤولًا كبيرًا في جيش الاحتلال زار القاهرة، السبت، لعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين، في ضوء استعدادات الجيش لاحتلال المدينة وتوسيع نطاق الاجتياحات والعمليات البرية.

وفي السياق، زعمت تل أبيب أنها نقلت رسالة إلى الوسطاء، مفادها أنه “يتوجّب إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، وإلا ستبدأ المرحلة الأولى من عملية السيطرة على مدينة غزة قريبًا”، بحسب “كان 11″، علماً بأن حركة حماس أكدت مرارًا استعدادها للانخراط في مفاوضات جدية تُفضي إلى إنهاء حرب الإبادة.

وأفاد التقرير بأن كيان الاحتلال نقل هذا التهديد إلى الوسطاء خلال محادثات عُقدت في الأيام الأخيرة، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأن هذه التهديدات لم تُقرّب حماس من العودة إلى طاولة المحادثات.

كما أقرت مصادر إسرائيلية، الأحد، “بعدم التوصل إلى اتفاق جزئي”، ونُقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “الظروف لم تنضج بعد للتوصل إلى اتفاق كامل، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن حماس لا تشعر بالضغط الإسرائيلي”.

المصدر: عرب 48