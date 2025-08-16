عربي وإقليمي

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

شهدت عدة مدن في كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المستوطنين المطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية أن آلاف الإسرائيليين احتشدوا في ساحات رئيسية بمدينة القدس وحيفا وبئر السبع ونهاريا، في حين تُعد ساحة هبيما ومقر وزارة الحرب (الكرياه) في تل أبيب الموقع الرئيس والأكثر أهمية للمظاهرات.

وأضافت الصحيفة أن المشاركين وجّهوا كلماتهم لعائلات الأسرى المحتجزين، معبرين عن غضبهم من ما وصفوه بـ”إفشال الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو مفاوضات صفقة تبادل مع حركة حماس لأسباب سياسية مرتبطة ببقاء رئيس الوزراء في الحكم”.

كما أفادت وسائل الإعلام العبرية أن يوم غد سيتحول إلى “يوم احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد” في إطار ما أسمته “إضراب الشعب”، للمطالبة بإنهاء الحرب وعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وأشارت المصادر إلى أن عشرات الشركات الخاصة والمجالس المحلية والجامعات والهيئات الاقتصادية أعلنت عن فتح باب المشاركة للعمال في هذه الاحتجاجات.

المصدر: مواقع