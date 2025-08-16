عربي وإقليمي

حماس تدين تصريحات رئيس المخابرات الصهيوني وتعتبرها اعترافاً بسياسة إبادة جماعية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات، التصريحات التي سرّبتها وسائل إعلام عبرية عن رئيس جهاز المخابرات الصهيوني، أهارون حاليفا، والتي كشف فيها أن إبادة خمسين ألف فلسطيني كانت هدفاً مقصوداً، وأن قتل خمسين فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي، “بغض النظر عمّا إذا كانوا أطفالاً أو نساءً”، يمثل سياسة ممنهجة ومعتمدة.

وأكدت الحركة أن هذه الاعترافات تمثل دليلاً قاطعاً على عقيدة الإبادة التي تحكم سلوك الكيان الصهيوني، وتبرهن أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني هي قرارات عليا وسياسة رسمية صادرة عن القيادة السياسية والأمنية للاحتلال.

وأضافت أن هذه الأقوال تكشف الطبيعة النازية والإجرامية للكيان، الذي يفاخر بقتل الأطفال والنساء بدم بارد، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والأخلاقية في محاسبة المسؤولين عن هذه التصريحات والجرائم، باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

ودعت حماس الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى توثيق هذه التصريحات وتفعيل أوامر الملاحقة بحق قادة الاحتلال المجرمين الذين يجاهرون بجرائمهم ضد المدنيين الأبرياء. كما دعت دول العالم إلى التعاون مع المحاكم الدولية لتسليم مجرمي الحرب ومحاكمتهم.

المصدر: موقع حركة حماس