عربي وإقليمي

حماس: تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة وهجوم على الأحياء الشرقية والجنوبية

منذ نحو أسبوع، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا مستمرًا على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، لا سيما في حي الزيتون، حيث تستخدم الطائرات الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة في عملية تدمير ممنهجة، ضمن حرب إبادة تهدف إلى تدمير قطاع غزة وكل وسائل الحياة فيه.

وأكدت حركة حماس أن الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو تُنفذ أمام العالم بسبق الإصرار والإعلان، مشيرة إلى أن تصريحات نتنياهو المتكررة حول ما أسماه “هجوم درسدن” تتجسد على الأرض عبر القصف المستمر والمجازر وقتل وتشريد السكان جنوب غزة، ما يمثل فصلًا جديدًا ووحشيًا من الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء والبنية التحتية.

وشددت حماس على أن استمرار جرائم الاحتلال لمدة تزيد على 22 شهرًا يعود إلى الضوء الأخضر الذي تمنحه الإدارة الأمريكية، معتبرة أن هذه السياسات تجعل واشنطن شريكًا فعليًا في حرب إبادة لن يغفر التاريخ المسؤولين عنها.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى مغادرة مربع الصمت والتحرك العاجل لوقف جريمة الاحتلال الفاشي التي يرتكبها في مدينة غزة وعموم القطاع، والتي تهدف إلى تحقيق حلم “إسرائيل الكبرى”.

كما وجّهت حماس نداءً للشعوب العربية والإسلامية وعامة شعوب العالم الحر للانتفاض نصرة لغزة، ورفض جرائم ومجازر الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، والنزول إلى الساحات والميادين لتشكيل أقوى ضغط ممكن لوقف حرب الإبادة المستمرة في القطاع.

المصدر: موقع حركة حماس