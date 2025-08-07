دولي

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات ويلمح الى عقد لقاء قريب مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المستوردة، إلا أنه لم يحدّد جدولا زمنيا لفرض هذه التعرفات الجديدة.

وقال ترامب خلال تصريح لصحافيين في البيت الأبيض، “سنفرض تعرفات كبيرة جدا على الرقائق وأشباه الموصلات”، مضيفا أن النسبة ستكون “مئة بالمئة”.

وأضاف “لكنّ النبأ السار بالنسبة لشركات مثل آبل هو أنّه إذا كنتم تبنون في الولايات المتّحدة أو التزمتم البناء في الولايات المتحدة، فلن تكون هناك رسوم، بكلمات أخرى لن نفرض عليكم رسوما”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنّ هذه السياسة دفعت “بالعديد من الشركات إلى مغادرة أماكن عديدة والمجيء إلى الولايات المتّحدة”، ولم يوضح متى ستسري هذه التعرفة الجديدة.

ترامب يتحدث عن إمكان عقد اجتماع مع بوتين “قريبًا جدًا”

وفي سياق اخر أعلن ترامب، أنّ هناك احتمالا كبيرا لأن يعقد “قريبا جدا” اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وصف محادثات أجراها موفده ستيف ويتكوف مع رئيس الكرملين بأنّها “مثمرة للغاية”.

وجرت مناقشة القمة المحتملة خلال اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة كلّ من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وفق ما أفاد مصدر أوكراني مطّلع على المحادثات.

وبعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الرئيس الجمهوري “منفتح” على عقد اجتماع مع بوتين لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ترامب للصحافيين “هناك فرصة جيّدة لعقد اجتماع قريبا جدا”.

لكنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال أنّه “لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به” من أجل تذليل “العقبات الكثيرة” التي ما زالت تعترض عقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي والروسي.

وقال روبيو لشبكة فوكس بيزنس “كان اليوم جيّدا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل. ما زالت هناك عقبات كثيرة يتعيّن التغلّب عليها، ونأمل أن نتمكّن من القيام بذلك خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة، وربّما خلال الأسابيع المقبلة”.

المصدر: وكالات