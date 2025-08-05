لبنان

شهيد بغارة صهيونية في بريتال… العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك السيادة اللبنانية

جدد العدو الإسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، ضمنًا للقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار أن “طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مساء الثلاثاء سيارة عند مفرق بريتال في البقاع شرقي لبنان، ما أدى إلى ارتقاء شهيد”.

كما افاد مراسل المنار عن “تعرض أطراف بلدة كفرشوبا لإطلاق رصاص مصدره موقع العدو الاسرائيلي في رويسات العلم”.

وكان العدو الإسرائيلي قد واصل خرق السيادة اللبنانية عبر انتهاك الأجواء بواسطة الطيران المُسيّر، الذي حلّق بكثافة فوق العديد من المناطق.

فقد أفاد مراسل المنار في وقت سابق الثلاثاء أن “طائرة مُسيّرة معادية ألقت قنبلة على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت قد سقطت سابقًا في بلدة كفرشوبا”.

وفي بلدة ميس الجبل، أقدمت طائرة مُسيّرة على إلقاء قنبلتين صوتيتين، الأولى قرب حفّارة تعمل على إزالة الردميات في حي الكساير، والثانية في أجواء منطقة “كروم الشراقي”، في خطوة تُعد خرقًا جديدًا لسيادة الدولة اللبنانية.

وفي السياق، أحصت الجهات الرسمية اللبنانية، منذ إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان فجر 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى صباح 5 آب/أغسطس 2025، ما مجموعه: 1918 خرقًا بريًا، 2203 خروقات جوية، و126 خرقًا بحريًا.

ليبلغ مجموع الانتهاكات 4247 خرقًا وعدوانًا خلال هذه الفترة. كما أسفرت الاعتداءات الصهيونية عن استشهاد 230 مواطنًا، وإصابة 477 آخرين بجروح متفاوتة.

المصدر: موقع المنار