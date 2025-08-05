تقارير مصورة

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 5-8-2025

بقلم: علي حايك

قراءة: موسى السيد

لا احدَ يقدرُ على حرمانِ لبنانَ من قوتِه لحمايةِ سيادتِه، ولا احدَ يستطيعُ ان يمنعَ لبنانَ من ان يكونَ عزيزا..

هي رسالةُ الامينِ العامِّ لحزبِ الله سماحةِ الشيخ نعيم قاسم من على منبرِ شهيدِ فلسطينَ اللواء في حرسِ الثورةِ الايرانية الشهيد محمد سعيد إيزَدِي – الحاج رمضان.

ومع خطورةِ المرحلةِ التي يمرُّ بها لبنان، فانَ المواجهةَ تكونُ بالوَحدةِ ولا يمكنُ لاحدٍ ان يُهوِّلَ علينا او يهُدّدَنا او يَشترِيَنا بالمال، ولْيَعلمِ الجميعُ انه لن يَحصُلَ حلٌّ من دونِ توافق – كما أكدَ الشيخُ قاسم، فالعدوانُ هو المشكلةُ وليس السلاح، لذلك حُلوا مشكلةَ العدوانِ وبعدَها نَحُلُّ قضيةَ السلاح..

وللباحثينَ عن حلولٍ باولوياتٍ مقلوبة، توضيحٌ من الامينِ العامِّ لحزبِ الله بانَ على الدولةِ ان تضعَ خُططاً لمواجهةِ الضغطِ والتهديدِ وتأمينِ الحماية، لا اَن تُجرّدَ مواطنيها ومقاومتَها من قدرتِهم وقوّتِهم، وأن تُخَسِّرَ نفسَها اسبابَ القوةِ التي تساعدُها على المقايضةِ والمطالبةِ والوقوفِ بوجهِ الضغوط..

بل على مجلسِ الوزراءِ الذهابُ الى جلسةٍ وعلى جدولِ اعمالِها بندٌ عن كيفيةِ مواجهةِ العدوانِ الصهيونيِّ وحِفظِ السيادة، ووضعُ جدولٍ زمنيٍّ من اجلِ تحقيقِ ذلك. امّا وضعُ جداولَ زمنيةٍ لتسليمِ السلاحِ في ظلِّ العدوانِ الصهيونيِّ فهو امرٌ مرفوضٌ تماما.

وبما انَ اتفاقَ الطائفِ سقفُ الجميع – استَشهدَ الشيخُ قاسم بهذا الاتفاقِ الذي يَعتبرُ المقاومةَ جزءاً من دستورِه ، ولا يمكنُ لامرٍ دستوريٍّ ان يُناقَشَ بالتصويتِ وانما بالتوافقِ بينَ جميعِ مُكوِّناتِ المجتمع، تماماً ككلِّ امرٍ ميثاقيٍّ كما قال..

ومعَ الحرصِ الكبيرِ على ابقاءِ التعاونِ مع الرؤساءِ الثلاثة، والحرصِ على النقاشِ والتفاهمِ والتعاون، فقد تمنّى الشيخُ قاسم اَنْ لا يَحشُرَ احدٌ احدا، او اَن يَحِسَّ البعضُ بضغطٍ خارجي، فيقومَ بضغطِ البلد ..

بلدٌ عَلّقَهُ الاميركيُ واعوانُه على ورقةٍ كلُّ ما فيها المصلحةُ الاسرائيلية، فتبدلت الاولوياتُ اللبنانيةُ وحُمِلَت كرةُ النارِ الى مجلسِ الوزراءِ الذي وَضَعَ على رأسِ جدولِ اعمالِه بندَ السلاح، الذي لا زال يناقشه في جلسته المستمرة في قصر بعبدا حتى الآن..

المصدر: قناة المنار