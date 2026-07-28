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    لبنان

    قصف مدفعي وغارات بمسيّرات وقنابل صوتية تستهدف عدة بلدات

      شهد جنوب لبنان، منذ ساعات الفجر وحتى الآن، تصعيدًا ميدانيًا تمثل في تنفيذ قوات الاحتلال سلسلة من الاعتداءات، شملت تفجيرًا وقصفًا مدفعيًا واستهدافات بالطيران المسيّر، طالت عددًا من البلدات الحدودية.

      وأفاد مراسل المنار بأن قوات الاحتلال نفذت عملية تفجير في بلدة حداثا.

      كما استهدف الطيران المسيّر المعادي بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان. وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القنطرة وأطراف بلدة حلتا.

      كما ألقت محلقة تابعة للاحتلال قنبلة صوتية باتجاه بلدة بيوت السياد، وألقت محلقة معادية أخرى قنبلة صوتية باتجاه بلدة المنصوري.

      المصدر: موقع المنار

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