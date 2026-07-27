شي جين بينغ يدعو إلى تعزيز التعاون داخل مجموعة “بريكس” ودعم التنمية المشتركة مع البرازيل

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة أن تعمل الصين والبرازيل معًا على تعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الموسع داخل مجموعة “بريكس”، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة المجموعة والالتزام بالمسار الصحيح للتعاون.

وقال شي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، إنه “ينبغي على الجانبين العمل معًا على تعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الموسع لمجموعة بريكس، والالتزام بالتوجه الصحيح للتعاون، والحفاظ على الوحدة”، بحسب ما نقلته القناة التلفزيونية المركزية الصينية.

وأكد الرئيس الصيني ضرورة تحقيق نتائج عملية جديدة، وفتح فصل جديد في تعزيز التضامن والتنمية المستقلة بين دول الجنوب العالمي.

كما شدد شي على دعم بكين للبرازيل في الدفاع عن سيادتها واستقلالها، مؤكدًا معارضة بلاده للتدخل الخارجي، ودعمها لمساهمة البرازيل في الحفاظ على السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: موقع روسيا اليوم