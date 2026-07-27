البرازيل | الخارجية البرازيلية تستدعي سفيرها من الأرجنتين بعد تصريحات للرئيس ميللي أثارت أزمة دبلوماسية

استدعت البرازيل سفيرها لدى الأرجنتين، خوليو بيتيلي، للتشاور، على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميللي خلال تجمع سياسي في مدينة ساو باولو، واعتبرتها برازيليا مسيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ولمؤسسات الدولة البرازيلية.

وذكرت مصادر دبلوماسية برازيلية أن ميللي وجه أوصافاً مهينة للرئيس لولا، كما أساء إلى قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، معتبرة أن تصريحاته طالت سلطتين من سلطات الدولة، إضافة إلى الشعب البرازيلي والديمقراطية في البلاد.

ومن المقرر أن يصل السفير البرازيلي إلى العاصمة برازيليا لإجراء مشاورات مع وزارة الخارجية بشأن تداعيات الأزمة.

وفي السياق، أدانت المحكمة العليا البرازيلية التصريحات التي استهدفت أحد قضاتها، ووصفتها بأنها لا تنسجم مع الأعراف الدبلوماسية وروح الاحترام التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول.

كما انتقد حزب العمال الحاكم في البرازيل تصريحات الرئيس الأرجنتيني، معتبراً أنها لا تليق برئيس دولة وتزيد من حدة التوتر بين البلدين.

وتأتي هذه الأزمة في ظل فتور العلاقات بين الرئيسين لولا وميللي، إذ لم يعقدا أي لقاء ثنائي منذ تولي ميللي الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول 2023، رغم مشاركتهما في عدد من الفعاليات والمحافل الدولية.

المصدر: وكالة يونيوز