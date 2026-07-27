الإثنين   
   27 07 2026   
   12 صفر 1448   
   بيروت 02:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      شقيقة كيم جونغ أون: سنستمر في تحديث القوات النووية الكورية الشمالية

      شقيقة كيم جونغ أون: سنستمر في تحديث القوات النووية الكورية الشمالية

      قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحام منطقة “عصيدة” في بلدة بيت أمر شمال الخليل

      قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحام منطقة “عصيدة” في بلدة بيت أمر شمال الخليل

      سعر خام برنت ينخفض بأكثر من خمسة بالمائة

      سعر خام برنت ينخفض بأكثر من خمسة بالمائة