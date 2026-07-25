القوات اليمنية: النظام السعودي ارتكب انتهاكًا جديدًا لسيادة اليمن عبر شن غارات جوية أمس على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران والدفاعات الجوية اشتبكت مع تشكيل من طائرات العدو ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم