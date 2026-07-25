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   10 صفر 1448   
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    قوات العدو نفذت قصفاً مدفعياً على قرى جنوبية.. والتفجيرات مستمرة

      تواصل قوات العدو الصهيوني اعتداءاتها في الجنوب حيث طال القصف عددا من البلدات مع مواصلة التفجيرات اليومية لمنازل المواطنين في انتهاك سافر لوقف اطلاق النار، في ظل اتفاق الاطار الذي يستغله العدو بشتى انواع الاعتداءات مع المماطلة في تنفيذ اي انسحاب.

      مراسل المنار افاد عن قصف مدفعي على بلدة بيت ياحون لجهة بلدة برعشيت، وقصف استهدف الأطراف بين كونين وبيت ياحون.

      وعلى صعيد التفجيرات التي يقوم بها العدو للمنازل والبنى التحتية والخدماتية في الجنوب افاد مراسل المنار ان قوات العدو نفذت تفجيرا لمشروع المياه في بلدة مركبا، وتفجيرا عند اطراف كونين – بنت جبيل، ونفذ العدو صباحا تفجيرا في بلدة حداثا سبقه عملية تمشيط باتجاه اطراف البلدة.

      قوات الاحتلال نفذت ايضا حملة تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد.

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