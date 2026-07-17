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   2 صفر 1448   
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    لبنان

    العدو الصهيوني يواصل تنفيذ تفجيرات يومية في الجنوب وسط عجز السلطة وصمت دولي

      واصل العدو الصهيوني تنفيذ تفجيرات في جنوب لبنان في انتهاك فاضح لوقف اطلاق النار ، وقضت التفجيرات في الاسابيع الاخيرة على اجزاء كبيرة من العمران في نسبة واسعة من قرى الجنوب الحدودية وغير الحدودية .. وطالت التفجيرات صباح اليوم اطراف حداثا ومحيط زوطر ، وبعد الظهر طالت اطراف كفرتبنيت وبنت جبيل.
      التفجيرات اليومية التي تدمر الابنية السكنية ومباني المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس وغيرها تضاف الى عمليات التجريف التي تقضي على البنية التحتية .. ويستمر هذا السلوك اللا إنساني وسط عجز للسلطة في لبنان عن سبل وقف التفجيرات اضافة الى صمت من الدول ومنظمات الامم المتحدة عن هذه الاعتداءات والجرائم التي تطال القرى ومنازل المدنيين وارزاقهم.

      تفجير في اطراف بنت جبيل:

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