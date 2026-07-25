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    عربي وإقليمي

    جبارين: الضفة عصية على الكسر

      اكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية ان الضفة ستبقى عصية على الكسر وقادرة على مواجهة الاحتلال.

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