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    عربي وإقليمي

    المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”: الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد

      أعلن المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن في بيان اليوم السبت أن “استهداف العدو السعودي المنشآت المدنية في الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير وامتداد لنهج العقاب الجماعي والحصار”، مشدداً أن ” الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد واستمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر”.

      وتابع أن “العدو السعودي حاول تعويض إخفاقاته العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني”.

      كما أكد أن “استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية”، لافتاً إلى أن “الجرائم الأخيرة لن تمر دون رد ومعادلة الردع التي أرساها شعبنا وقيادته وقواته المسلحة أصبحت واضحة وثابتة”.

      المصدر: موقع المنار

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