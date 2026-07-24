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    وزير الخارجية الباكستاني خلال لقائه نظيره الإيراني: لضرورة البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد

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