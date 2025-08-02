عربي وإقليمي

الحكومة الأردنية: نلتزم دعم لبنان بمواجهة أزماته

شددت الحكومة الأردنية على “التزامها التام بدعم لبنان في مواجهة أزماته”، وأشارت إلى “التوجيهات الملكية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين عمّان وبيروت، ولا سيما في ملف الربط الكهربائي”.

فدق أشار وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إلى “العلاقة العميقة بين الشعبين الأردني واللبناني”، وأوضح أن “الأردن حريص على دعم لبنان في ظل التحديات الراهنة”، وأثنى على “عمق العلاقة بين الشعبين الأردني واللبناني”.

وحول الملف الفلسطيني، قال المومني إن “الترانسفير خط أحمر وإن الأردن يوظف كل أدواته الدبلوماسية والإغاثية والإعلامية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية”، على حد تعبيره، واضاف أن “الملك عبد الله الثاني قاد حملة دبلوماسية مكثّفة لوقف العدوان، ونجح في تحقيق اختراقات في الرأي العام العالمي”، على حد قوله.

هذا وأشار المومني إلى أن “الأردن يواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر القوات المسلحة والهيئة الخيرية الهاشمية، من خلال المستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية والغذائية”.

المصدر: صحيفة الاخبار